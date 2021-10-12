В селе Ростовской области выстроилась километровая очередь за картошкой

Видео очереди появилось в социальных сетях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Бессергеновка Ростовской области выстроилась огромная очередь за картофелем. Десятки машин на обочине засняли очевидцы.

По словам автора видео, автомобилисты собрались здесь рано утром 12 октября. На кадрах видно, что очередь растянулась как минимум на километр.

По словам автора видео, очередь выстроилась еще рано утром. Фото: vk.com/rostov_rnd.

— Время — еще нет семи часов. Кому нужна картошка, приезжайте и становитесь. К обеду будет очередь до ГРЭСа, — прокомментировал кадры очевидец.

В администрации Новобессергеневского сельского поселения сообщили, никакие ярмарки в Бессергеновке сейчас не проходят. В этом районе обычно ведется продажа картофеля с машин, правда такого ажиотажа никогда не было.

— Продукт есть в доступе, картофель в достаточном количестве. Таких очередей раньше не было, — рассказали в администрации.

Власти предположили, что очереди могут быть связаны с тем, что здесь картофель можно купить по низкой цене. К слову, местные говорят, что килограмм картофеля стоит 35 рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ожидается подорожание картофеля. Несмотря на удовлетворительный прогноз по урожаю, стоимость картофеля может подняться до 80 рублей за килограмм. Сейчас оптовые цены на картофель достигают 27 рублей за кило.

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