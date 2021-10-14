Где самые дешевые овощи в Ростове: публикуем обзор цен на рынках и в супермаркетах

Публикуем стоимость картофеля, моркови, капусты и других овощей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В управлении торговли Ростова-на-Дону рассказали, сколько стоят овощи на крупных рынках и в популярных супермаркетах. «КП» выбрала места, в которых покупки обойдутся дешевле.

КАРТОФЕЛЬ

Самая выгодная цена на картофель в «Пятерочке» — 38 рублей за килограмм. В «Магните» на два рубля дороже — почти 40 рубле за кило. Недорого купить картофель можно и на Центральном рынке, правда здесь цена сильно варьируется — от 30 до 60 рублей за килограмм. Самую дорогую картошку продают в магазинах «Апекс плюс», где стоимость картошки в зависимости от сорта достигает 58 — 60 рублей за килограмм.

Цены на картофель - от 30 до 60 рублей за килограмм. Фото: управление торговли Ростова-на-Дону.

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА

Еще один недешевый продукт — белокочанная капуста. Сейчас дешевле всего ее продают на рынке «Овощном» на территории старого аэропорта. Здесь продавцы предлагают кило капусты за 35 рублей. На Центральном рынке и на Нахичеванском базаре этот овощ продают намного дороже — по 50 рублей за килограмм. Выгодно закупиться можно в магазинах «Апекс плюс», где килограмм капусты стоит около 37 рублей. Самая высокая цена на капусту в магазине «Окей» — чуть больше 52 рублей за килограмм.

На Центральном рынке и Нахичеванском базаре килограмм капусты можно купить за 50 рублей. Фото: управление торговли Ростова-на-Дону.

МОРКОВЬ

Самая низкая цена на морковь в «Пятерочках» — почти 25 рублей за килограмм. В «Окее» килограмм морковки обойдется в 32 рубля, а на рынке «Овощном» — в 35. Самые впечатляющие ценники на Начичеванском базаре — 50 рублей за килограмм моркови.

ЛУК

За луком лучше отправиться на пока еще открытый рынок «Овощной». Местные продавцы просят 21 рубль за килограмм — это намного дешевле, чем на других рынках. Например, на Центральном кило лука обойдется в 35 рублей, а на Нахичеванском базаре — в 30 рублей. Лук по 22 рубля за кило можно найти в «Апекс плюс» и по 23 рубля за кило — в «Окее».

Самая высокая цена на свеклу - 50 рублей за килограмм. Фото: управление торговли Ростова-на-Дону.

СВЕКЛА

Дешевле всего свеклу продают на «Овощном» — по 30 рублей за килограмм. В «Пятерочке» за килограмм придется отдать почти 33 рубля, в магазине «Театральный» — 34. Самая высока цена на свеклу зарегистрирована на Центральном рынке — 50 рублей за килограмм.

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