Фермер рассказал, почему в Ростовской области очереди за картофелем, а его цена выросла в два раза

Жителей Ростовской области беспокоит стоимость картофеля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области урожайность картофеля и его стоимость стали главной темой последней недели. Одни покупатели жалуются на рост цен, другие уже стоят в очередях за картошкой, а третьи обвиняют производителей и продавцов в искусственном создании спроса. Глава одного из донских КФХ Николай Юзефов рассказал «КП-Ростов-на-Дону», как на самом деле обстоят дела с производством и продажей картофеля.

ПОДОРОЖАНИЕ ПОМОГЛО ВЫЖИТЬ

По словам Николая Юзефова, если раньше килограмм картофеля можно было купить за 14 рублей, сейчас нормальная цена — как минимум 25 — 28 рублей (речь об оптовой цене, - прим. авт.). Сам фермер продает картофель по 35 — 36 рублей за килограмм. Он говорит, что только такие цены позволяют аграриям выживать после подорожания препаратов для обработки и семян.

— В этом году я заплатил за химию 160 миллионов. Чтоб вы понимали, в прошлом году уложились в 80 миллионов. Цены на семена прошлой осенью достигали 50 — 60 рублей, в этом году — уже 80 — 90 рублей. Это очень большие затраты, для многих — не подъемные. Я все это время рисковал и брал кредиты, — рассказывает Юзефов.

По его словам, не все фермеры могли вкладывать такие средства и начинали экономить. Реже обрабатывали картофель, а вместо дорогих семян покупали и сажали мелкую картошку. Но в итоге экономия оказалась губительной для урожая — страдали и качество, и количество картофеля.

КАРТОФЕЛЯ МНОГО, А ПОКУПАТЕЛЕЙ БОЛЬШЕ

По мнению Юзефова, в Ростовской области погода на производстве картофеля не отразилась. Например, в его КФХ собирают 550 — 600 центнеров с гектара, а в день отгружают на продажу 600 — 700 тонн. Но спрос превышает предложение, поэтому к отдельным производителям выстраиваются очереди.

— Мы стараемся всех обеспечить, но желающих очень много. Люди стоят в очередях, бывают даже драки. Приезжают покупатели из Москвы и Санкт-Петербурга, просят загрузить, предлагают на два — три рубля дороже. Вот такая война идет за картофель.

ОФИЦИАЛЬНО

Реальный урожай картофеля в Ростовской области прокомментировали в минсельхозе

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский сообщил, что на Дону уборка овощей и картофеля находится в завершающей фазе. Так, сельхозпредприятиями и фермерами, без учета личных подсобных хозяйств, убрано уже 4,8 тысячи гектаров или 77% площадей. Валовой сбор – 164,7 тысячи тонн.

- Что касается картофеля, то на сегодня донские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, без учета ЛПХ, собрали урожай картофеля с 82% площадей, валовой сбор составил 145,7 тысячи тонн, что на 5,5% выше показателей предыдущего года, - заявил региональный министр.

По словам Константина Рачаловского, ценообразование на сельхозпродукцию зависит от урожая не только в донском регионе, но и в целом по стране.

- Тем более на юге России, в том числе в Ростовской области, большое количество овощеводов традиционно специализируется на выращивании раннего картофеля, которым область обеспечивает себя и более северные территории, а с сентября на Дон из других регионов, преимущественно центральной России обычно завозится картофель, предназначенный для хранения, - сказал он.

Также министр отметил, что в этом году в связи с погодой в ряде регионов и сдвигом в них сроков уборки наблюдается нехарактерный для этого периода вывоз картофеля из Ростовской области и низкая представленность на донском рынке картофеля из других регионов страны.

Чтобы обеспечить жителей Ростовской области социально значимыми товарами по доступным ценам, проводятся ярмарки.

- На последних ярмарках выходного дня минимальная цена на картофель составляет 38 рублей за килограмм, что ниже потребительской на 7%, - добавил Константин Рачаловский.