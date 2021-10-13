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Общество13 октября 2021 17:32

В школах Ростовской области не будут проводить экспресс-тестирование COVID-19

Сейчас пилотный проект с массовой проверкой здоровья проводят в 10 московских школах
Ангелина СКИБА
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На Дону проверять состояние детей раз в две недели пока не планируют

На Дону проверять состояние детей раз в две недели пока не планируют

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В школах Ростовской области не будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сегодня, 13 октября, заявили в региональном пресс-центре по борьбе с распространением COVID-19.

- В Ростовской области не планируется подобная практика, - подчеркнули в официальном ответе на запрос журналистов.

О массовом мониторинге здоровья заговорили после старта пилотного проекта в 10 московских образовательных учреждениях. Предполагается, что ученики будут проходить быструю проверку с помощью аптечных тестов раз в две недели. Руководство школ должно следить за состоянием старших детей и дошкольных групп.

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