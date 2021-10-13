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Общество13 октября 2021 16:23

Жителям Ростова объяснили, как сделать прививку от COVID-19 на дому

Сейчас в городе работают 35 выездных медбригад
Ангелина СКИБА
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Вызвать медиков для вакцинации могут все, кто испытывает трудности при передвижении

Вызвать медиков для вакцинации могут все, кто испытывает трудности при передвижении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове прививки на дому делают возрастным бабушкам и дедушкам, а также людям с ограниченными возможностями здоровья - всем, кто испытывает трудности при самостоятельном передвижении, рассказали в городской администрации.

При этом медицинские бригады для вакцинации выезжают только по заявкам. Их можно оставлять в поликлинике по месту жительства или отправлять по электронной почте: gorzdravrostov@yandex.ru.

Всего на сегодняшний день, по данным властей, в донской столице работают 35 выездных прививочных бригад. Ранее эксперт РостГМУ Галина Харсеева призвала всех жителей Дона делать прививки и пояснила, что, вопреки расхожему мнению, из-за них нельзя заболеть или стать заразным.

- В состав вакцин входят или компоненты клетки, или отдельные фрагменты вируса. Либо это убитая вакцина, убитые вирусы размножаться в организме тоже не могут, поэтому никакого инфекционного процесса в постпрививочный период наблюдаться не может, - подчеркнула Галина Харсеева.

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