Зерно и картофель разыграли среди привившихся в Усть-Донецком районе

Тем, кто не выиграл в основном конкурсе, вручили утешительные сувениры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Донецком районе для привившихся от COVID-19 устроили розыгрыш призов. Все желающие смогли побороться за 100 кг картофеля, 500 кг зерна, 50 литров бензина, денежные сертификаты, а также бесплатный шиномонтаж и балансировку. Об этом сообщили местные власти.

Лотерею провели сегодня, 8 октября, с 8 до 11 часов перед Домом культуры. Тем, кто не выиграл в основном конкурсе, вручили утешительные сувениры. До этого, там же на площади, все добровольно вакцинировались. Организовать это мероприятие администрации помогли предприниматели.

Летом этого года подобную акцию провели в Батайске. Тогда всем привившимся подарили билеты в кино и бассейн, а также сделали скидки в аптеке и на аренду беседки на Соленом озере.

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