В Ростове с 1 ноября прекратит работу ярмарка около старого аэропорта

О закрытии торговли бизнесменов уже известили с помощью листовок и аудиооповещения. Фото: сайт правительства РО

В Ростове с 1 ноября прекратит работу универсальная ярмарка около старого аэропорта. Эту площадку открыли весной 2021 года для пострадавших предпринимателей из Аксайского района. Теперь они смогут переехать на новые постоянные торговые территории, сообщает сайт правительства региона.

Так, бизнесменам предлагают перебраться на следующие площадки:

1. Распределительный центр «Агро Молл». Находится в хуторе Ленина Аксайского района на улице Тенистой, ООО «Вертикаль»

2. Оптово-розничный комплекс «Южный хаб»: Батайск, улица Залесье, 17, район 1089 км трассы М-4 «Дон»

3. Комплекс по реализации продовольственных и непродовольственных товаров в Азовском районе. Это Обильненское сельское поселение, поселок Койсуг

4. Комплекс в Аксайском районе в границах плана земель АО «Аксайское», на поле № 11

5. Также ранее сообщалось, что в сентябре в Аксайском районе организовали ярмарку ООО «Меркурий» и начала работу площадка для размещения оптово-розничных непродовольственных торговых объектов ООО «Гарант».

Узнать о свободных местах можно на портале областного департамента потребрынка или непосредственно в администрациях Батайска, Ростова, Азовского и Аксайского районов. О закрытии ярмарки на территории старого аэропорт предпринимателей уже известили с помощью листовок и аудиооповещения.

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На площадке смогут торговать аксайские предприниматели, чьи точки закрыли весной этого года (подробности)