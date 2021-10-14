Ростову выделили 3 млрд рублей на строительство трех школ

Субсидию на строительство направили федеральные власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростову-на-Дону выделили федеральную субсидию на строительство трех школ. Сумма в 3 млрд рублей по итогам конкурсного отбора должна поступить от Минпросвещения страны. Об этом сообщает городской департамент координации строительства и перспективного развития.

Деньги пойдут на возведение двух образовательных учреждений на 1100 и 1275 мест в Левенцовке и на школу в 1340 мест в Платовском.

Известно, что на все работы отвели около года, их планируют начать в 2022 и завершить в 2023 году. Подрядчика будет искать управление капитального строительства.

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