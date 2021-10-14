Нарушителя с партией сигарет поймали на границе в Ростовской области

Во время осмотра авто под обшивкой салона и багажника нашли 2460 сигарет. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В донском регионе на границе поймали нарушителя, который пытался тайно провезти партию в 3700 сигарет. Теперь мужчина ответит перед законом сразу по трем административным статьям, рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

Гражданина Украины на «Ладе» задержали сотрудники МАПП Куйбышево. Во время осмотра авто под обшивкой салона и багажника нашли 2460 сигарет, еще 1240 штук нелегального товара хитрец прятал в ручной клади.

Как пояснили в таможне, на скрытый груз владелец должен был заранее оформить декларацию. За махинации мужчину могут оштрафовать. Также на его машину уже наложили арест.

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