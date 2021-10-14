Троих детей потеряла мать в ДТП на трассе Белая Калитва - Апанасовка

«ВАЗ-21099» столкнулся с «КамАЗом». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Троих детей потеряла мать в серьезном ДТП на трассе Белая Калитва - Апанасовка в Ростовской области. Трагедия случилась сегодня, 14 октября. Сама женщина получила травмы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, 39-летняя женщина находилась за рулем автомобиля «ВАЗ-21099», она не справилась с управлением, и машину вынесло на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение с «КамАЗом».

- В результате пострадала водитель и погибли ее пассажиры - мальчики 2001, 2008 и 2012 годов рождения. Сейчас проводится проверка, еще устанавливаются обстоятельства утренней аварии, - прокомментировали в УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на пересечении Зорге произошло ДТП с «перевертышем»

Столкнулись Skoda Rapid и Lexus RS 270 (подробности)