В Ростове откроют еще 20 реанимационных коек и 16 точек гемодиализа

Ковидные госпитали Ростова заполнены на 93,7% Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на базе больницы № 4 дополнительно откроют 20 реанимационных коек и 16 гемодиализных точек. Об этом сегодня, 14 октября, на заседании коллегии в администрации города сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На днях у нас была встреча с губернатором, принято решение о дополнительной помощи Ростову. В течение двух-трех недель мы должны открыть на базе больницы № 4 дополнительно 20 реанимационных коек и 16 точек гемодиализа, они нужны, потому что начали поступать пациенты с COVID-19, у которых есть проблемы с почками, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации подчеркнул, что сейчас идет работа на опережение, при этом «ситуация по заболеваемости непростая, но контролируемая». Сейчас загруженность провизорных коек в городе составляет 91,9%, ковидные госпитали заполнены на 93,7%.

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