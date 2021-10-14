2,5 млрд потребуется на выкуп участков на Театральном проспекте и Береговой в Ростове

На Театральном спуске собираются сделать пешеходную зону без высоток. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Более 2,5 млрд рублей потребуется на изъятие и выкуп участков на Театральном проспекте и улице Береговой в Ростове. Об этом сегодня, 14 октября, сообщила заместитель главы администрации города, начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян.

- На изъятие и выкуп земельных участков для реализации проекта по строительству автодорог по проспекту Театральному и по улице Береговой от Богатяновского спуска до 13-ой линии требуется более 2,5 млрд рублей. Из местного бюджета запланировали выделить 25,1 млн рублей в рамках софинансирования, - рассказала Татьяна Асатрян.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что проект соединения Театральной площади с набережной уже прошел Госэкспертизу. Власти уже приступили к этапу выкупа земель, владельцам территорий обещают заплатить по 1 млн рублей за сотку. Что касается продления набережной, то специалисты завершают разработку проектно-сметной документации.

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