В Ростовской области задержали подозреваемую, связанную с делом аксайской ОПГ

Ранее по этому же делу задержали еще несколько человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали и отправили под домашний арест еще одну подозреваемую, связанную с делом аксайской ОПГ. Женщина пробудет под особым надзором до 12 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Предварительно, разбирательство ведут относительно известного юриста. Каким образом специалист могла быть связана с преступниками, официально не сообщают.

Ранее по этому же делу арестовали еще несколько человек, в том числе экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко, Эдуарда и Вадима Бабаевых - сыновей предполагаемого основателя банды, Ивана Ситько, Александра Лобко и Владимира Мороженко. По данным следствия, с 2000 по 2021 годы они вели незаконную предпринимательскую деятельность и заработали на своих махинациях не менее 236 млн рублей.

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