В донской столице задержали подельницу семьи Бабаевых

В Ростове задержали бухгалтера рынка "Овощной"
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Ростове-на-Дону под следствием оказалась еще одна подельница семьи Бабаевых. Женщина занимала пост бухгалтера на рынке "Овощной". Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Как известно, она была неразрывно связана с ОПГ, созданной Бабаевым. Стоит отметить, что она ведала всеми финансовыми вопросами в этой семье, а также была доверенным лицом. Также стало известно, что именно через ее руки проходили все деньги с большей части рынка «Овощной».
В ее обязанности входило руководить выполняющей работу группой экономистов, которые во главе с ней «прятали средства от налоговых органов».
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