Участок в центре Ростова собираются отдать под жилую застройку

Планируемые изменения не противоречат Генплану Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове планируют разрешить жилую застройку недалеко от пересечения Театрального проспекта и улицы Нансена. До 13 января 2022 года этот вопрос должны вынести на общественные обсуждения.

Пока что участок, о котором идет речь, находится в частной собственности. Это пустырь площадью 33,8 тысячи квадратных метров. Сейчас там могут возводить только магазины, однако, если проект одобрят, вид использования земель изменят.

- Планируемые изменения не противоречат Генплану Ростова, рассматриваемая территория включена в границы общественно-деловой зоны, - говорится в опубликованной документации.

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