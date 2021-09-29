В Ростове на Привокзальной собираются построить высотный жилой комплекс

В новом здании смогут поселиться более 2 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на улице Привокзальной около главного ж/д вокзала планируют возвести высотный жилой комплекс из 1845 квартир. Об этом стало известно сегодня, 29 сентября.

По предварительной информации, речь идет о территории на съезде с моста Стачки в строну Западного. В здании, которое собираются возвести, смогут поселиться более 2 тысяч человек. Все работы должны завершить в 2024 году.

Ранее стало известно о планах по возведению малоэтажного ЖК на 9-линии и жилого микрорайона на улице Шоссейной. В первом случае новый объект займет место бывшего стекольного завода, во втором - под благоустройство может попасть район залива «Ковш».

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