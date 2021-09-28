Под угрозой банкротства оказался застройщик высотки на Береговой в Ростове

Иск о несостоятельности компании сейчас рассматривают в Арбитражном суде Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Процедуру банкротства начали в отношении застройщика, который через суд добивался возведения высотки на Береговой в Ростове. Иск о несостоятельности компании сейчас рассматривают в Арбитражном суде Москвы, с заявлением в инстанцию обратилась инспекция ФНС.

- Требование по обязательным платежам в размере 1 121 066 рублей - основной долг, 420 346 рублей - пени, 58 868 рублей - штраф признать обоснованным. Ввести в отношении должника процедуру наблюдения, - говорится в документах суда.

По данным электронной картотеки, жалобу налоговой службы приняли к рассмотрению 6 мая 2021 года, а процедуру наблюдения установили всего несколько дней назад, 23 сентября. Разбирательства по существу состоятся 29 марта 2022 года.

Ранее в Ростове компания-застройщик пыталась через суд оспорить отмену разрешения на строительство высотки на Береговой. Организация планировала разместить новый комплекс рядом с Казанской лестницей. Однако эту территорию власти успели включить в зону охраны речного фасада, там сейчас запрещено возводить многоэтажки.

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