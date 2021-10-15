В Минэнерго назвали невыгодным строительство ветропарков в Ростовской области

Энергосистема сейчас переполнена возобновляемыми источниками энергии Фото: Иван ВИСЛОВ

Возводить новые ветроэлектростанции на территории ЮФО, в том числе в Ростовской области, невыгодно. Энергосистема сейчас итак переполнена возобновляемыми источниками энергии, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

- Сама энергосистема юга уже достаточно избыточна, не сбалансирована. Мне кажется, что пока невыгодно этим заниматься, то есть не будет окупаться строительство. Все объекты должны выработать определенный объем энергии. И если их ставить в избыточных регионах, коэффициента они не достигнут, - цитирует ТАСС Евгения Грабчака.

На сегодняшний день юг страны и регионы Северного Кавказа обладают наибольшим количеством источников возобновляемой энергии - около 12% всей энергосистемы юга. Из-за этого приходится ограничивать выработку ветряных станций.

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