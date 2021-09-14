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Общество14 сентября 2021 22:00

"Роснано" решило не брать на себя проект по ветроэнергетике в Ростовской области

Долю у него выкупила компания "Северсталь"
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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"Роснано" отказалось от проекта по ветроэнергетике в Ростовской области

"Роснано" отказалось от проекта по ветроэнергетике в Ростовской области

Фото: Иван ВИСЛОВ

Компания "Роснано" отказалась от проекта "Башни ВРС". Ее долю выкупила фирма «Северсталь». Об этом сообщает пресс-служба компании "Роснано".

Выкупленная доля в проекте по ветроэнергетике составила 24,5%. Теперь «Северсталь» владеет 49%. Сделка о выкупе была оформлена буквально на днях.

Ветроэнергетический проект был запущен в Таганроге еще три года назад. В настоящее время «Роснано» приняло решение выйти из него. Причиной для этого послужило то, что совместное предприятие уже достигло запланированных экономических показателей.

Остальные 51% принадлежит предприятию из Испании. На данный момент уже выпущены 340 стальных башен.

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До конца нынешнего года в Ростовской области запустят первый ветропарк.

Донские власти считают ветроэнергетику перспективным направлением развития.