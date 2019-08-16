До конца нынешнего года в Ростовской области запустят первый ветропарк

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-16T09:26:01+03:00

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В Ростовской области построят три ветропарка (в Каменском и Красносулинском районах), один будет запущен уже в конце нынешнего года.

Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин. Донские власти считают ветроэнергетику перспективным направлением, в частности, мощность трех ветропарков составит 300 МВт.

- В настоящее время уже выполнен полный комплекс инженерных изысканий, разработаны и утверждены проекты планировки и межевания территории размещения объектов, - пояснил министр промышленности.

Напомним, в декабре в Таганроге приступил к работе завод по производству башен для ветряных генераторов с возможностью выпуска до ста единиц этих ключевых узлов в год. С начала нынешнего года уже произведено 27 башен.

ИСТОЧНИК KP.RU