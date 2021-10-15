В Ростове задержали 15-летнего подростка на мощном электросамокате

Школьник катался на двухколесном транспорте с мощностью двигателя 350 ВТ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове поймали 15-летнего водителя, который устроил незаконный заезд на электросамокате. Подростка теперь могут поставить на профилактический учет, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, школьник катался на двухколесном транспорте с мощностью двигателя 350 ВТ. Такая техника сейчас приравнивается к автомобилям и требует прав, их у юноши не было совсем.

Подозрительно молодого гонщика правоохранители заметили на дороге в Первомайском районе. Его становили, выяснили ситуацию и сразу же забрали в отдел по делам несовершеннолетних. Родителей мальчика оштрафовали.

- С начала лета задержали уже троих несовершеннолетних, которые управляли мощными электросамокатами, двигаясь по проезжей части. Использовать транспорт с мощностью двигателя от 250Вт до 4000 Вт можно только при наличии водительского удостоверения, - напомнили в УГИБДД.

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