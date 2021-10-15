Власти Ростова уточнили число привитых жителей города от COVID-19

Вакцины сейчас хватает, ее количество составляет 82 825 доз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове, по состоянию на 14 октября, привили уже 611 857 человек. Это 66,1% от нормативного плана, уточнили в пресс-службе городской администрации.

Ранее вакцинировать собирались 900 тысяч человек взрослого населения. Теперь требуемый уровень подняли до 925 473 жителей донской столицы.

Также к этому моменту ревакцинацию - полное повторное введение препарата - прошли 9 812 человек. Вакцины сейчас хватает, ее количество составляет 82 825 доз.

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