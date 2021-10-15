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Происшествия15 октября 2021 17:08

Подозреваемый в отравлении сотрудников ТАНТК имени Бериева вину не признал

Следующее заседание по делу состоится 25 октября
Ангелина СКИБА
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На скамье подсудимых сейчас находится бывший инженер таганрогского предприятия

На скамье подсудимых сейчас находится бывший инженер таганрогского предприятия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подозреваемый в отравлении сотрудников ТАНТК имени Бериева не признал свою вину во время прений сторон. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ближайшие слушания по делу состоятся 25 октября. В этот день должен будет выступить адвокат задержанного. Потом его подзащитному предоставят последнее слово. Ранее прокуратура потребовала для подозреваемого 8 лет тюрьмы.

На скамье подсудимых сейчас находится бывший инженер таганрогского предприятия. Его арестовали в апреле 2018 года. Известно, что сначала мужчина дал признательные показания, но затем от них отказался и заявив, что на него оказывали давление.

По официальной версии, специалист поссорился с сотрудником из юридического отдела. Чтобы проучить обидчика, он на работе подсыпал таллий в бутыли с питьевой водой. После этого пострадали 30 человек.

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