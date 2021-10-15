В Ростовской области осудили специалиста бюро медико-социальной экспертизы

По данным Следкома, женщина за деньги прикрывала нелегальный бизнес руководителя Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области 4 года колонии общего режима получила экс-руководитель экспертного состава Главного бюро медико-социальной экспертизы Минтруда. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Приговор женщине вынесли за крупную взятку. В течение нескольких лет - с 2013 по 2017 год - она получала деньги за молчание о махинациях со справками по инвалидности.

Документы без фактического осмотра клиентам оформлял бывший руководитель бюро, он же платил своей подчиненной за то, чтобы она держала этот «бизнес» в секрете. Всего, по предварительным данным, специалист получила 14,5 млн рублей.

- Вердикт в законную силу пока не вступил, поэтому подсудимая еще может оспорить решение суда, - отметили в Следкоме.

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