14 лет тюрьмы получил сотрудник МВД за подделку миграционных анкет на Дону

Суд вынес приговор сразу по трем уголовным статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области бывший сотрудник управления по вопросам миграции ГУ МВД получил 14 лет колонии строгого режима. Также мужчину оштрафовали на 18 млн рублей и лишили права работать в полиции в течение 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Суд вынес приговор сразу по трем статьям, за организацию незаконной миграции, получение взятки и злоупотребление полномочиями.

Как выяснили следователи, с января по апрель 2019 года правоохранитель состоял в преступной банде. За деньги он вносил в анкеты липовые сведения и таким образом помогал иностранцам оставаться в России. По полученным бумагам люди могли претендовать на временное проживание в стране.

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Приговор в законную силу пока не вступил (подробности)