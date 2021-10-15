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Общество15 октября 2021 19:00

В Ростове Армянская церковь не смогла заполучить в свое владение Сурб-Карапет

Теперь материалы дела передадут в московский Арбитражный суд
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Армянская церковь не смогла отсудить себе Сурб-Карапет

Армянская церковь не смогла отсудить себе Сурб-Карапет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице Арбитражным судом СКФО было отменено решение о передаче Сурб-Карапета Армянской церкви. Об этом сообщается в электронной картотеке дел ведомства.

Кладбищенская церковь Святого Иоанна Предтечи хотела получить права на владение старинными зданиями и территориями, которые находятся на улице 14-я Линия, 68.А именно рассчитывала получить в свое распоряжение здание богадельни, дом священника, а также здание для служащих Сурб-Карапета. Стоит отметить, что комплекс этой церкви был возведен еще в XIX веке. В настоящее время в этих зданиях располагается топографическая служба ЮВО.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в московский арбитражный суд для продолжения судебных тяжб, которые длятся с 2009 года.

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