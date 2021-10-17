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Общество17 октября 2021 11:27

В Ростове светофоры и дорожные знаки привели в порядок после жалоб

Обращения поступили в диспетчерскую службу
Источник:kp.ru
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Сотрудники провели техническое обслуживание 17 светофоров.

Сотрудники провели техническое обслуживание 17 светофоров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону привели в порядок несколько светофоров и дорожных знаков. Об этом рассказали в администрации города.

Жители направили жалобы в диспетчерскую службу АСУДД — автоматизированной системы управления дорожным движением. Обращения касались светофоров и дорожных знаков на нескольких участках: на улицах Мурлычева, Оганова, Каширской, Доватора, переулке Крепостном.

— Отдел технических средств регулирования провел техническое обслуживание 17 светофорных объектов и четырех дорожных знаков, — рассказали в администрации.

Сейчас служба приняла еще пять обращений. В ближайшее время по ним начнется работа.