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Происшествия18 октября 2021 18:25

В Ростовской области продавца подозревают в том, что забирала деньги с вырученного товара себе

По предварительным данным, сумма ущерба составила больше ста тысяч рублей
Анна ШИЛЯЕВА
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Полицейские завели на подозреваемую дело по статье "Мошенничество"

Полицейские завели на подозреваемую дело по статье "Мошенничество"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Волгодонском районе, местную жительницу задержали по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, в отдел полиции обратился сотрудник выдачи заказов транспортной компании. Мужчина сообщил, что обнаружил недостачу.

Как выяснилось, к ней оказалась причастна 20-летяя продавец-кассир этой же фирмы.

Женщина выдавала товар покупателям, при этом деньги клала в карман, а не в кассу. За два месяца таких махинаций компания лишилась 121 тысячи рублей.

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала о том, что ростовчанка лишилась почти полумиллиона рублей после звонка телефонного мошенника.

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