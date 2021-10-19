Пробки в Ростове-на-Дону на утро 19 октября: на улицах города образовались пятибалльные заторы

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 19 октября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Зоологическая, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, МОПРа, Портовая, Международная, Интернациональная, Спартаковская, Литвинова, Профсоюзная, 2-я Краснодарская, Мадояна и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Варфоломеева, Мечникова, Шеболдаева, Цезаря Куникова, Нансена, переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Оганова, Дачная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, переулке Оренбургском и на проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Белорусская, 1-й Конной Армии, Закруткина, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Линия, переулку Мезенскому, проспекту Шолохова.

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