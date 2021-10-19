В Ростове-на-Дону назвали имя сити-менеджера

Депутаты назвали имя нового главы администрации Ростова-на-Дону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 19 октября, в донской столице прошло заседание городской Думы. Первым вопросом повестки заседания стали выборы сити-менеджера из двух претендентов на эту должность – победителей конкурса.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что на эту должность претендовали пять человек: Дмитрий Олейников, Анатолий Котляров, Алексей Логвиненко, Вадим Сидоров и Дмитрий Одинцов. По итогам конкурса, который состоял из тестовой части и устной (претенденты зачитывали доклады по поводу развития донской столицы – прим. ред.) осталось два претендента, - Алексей Логвиненко и Вадим Сидоров.

Участник конкурса Алексей Логвиненко поделился с журналистами впечатлениями от испытания. - Ничего нового - это обычный рабочий день. Вопросы в тесте были не сложные, но, подчеркну, не сложные для меня, так как каждый день с этим сталкиваемся, - прокомментировал тогда своей выступление Алексей Логвиненко. - Это мое стандартное выступление, и все, что я сказал, вы уже много раз слышали. Это программы развития города, над которыми мы работаем уже два года.

В итоге решением специальной комиссии на должность главы администрации Ростова-на-Дону был назначен Алексей Логвиненко. За его кандидатуру проголосовали 34 депутата, против были лишь два человека. В итоге с Алексеем Логвиненко заключат контракт на четыре года. В должность он вступит 23 октября этого года. Решение вступает в силу сегодня, 19 октября.

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