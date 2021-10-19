Бухгалтер одной из ростовских школ похитила более пяти миллионов рублей

Бухгалтер выписывала зарплату несуществующим людям Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главный бухгалтер одной из школ Ростова-на-Дону в течение года занималась денежными махинациями. Она подавала ложные сведения в Управление Федерального казначейства по области. В платежных поручениях женщина завышала зарплаты работникам школы, а также выписывала ее несуществующим людям. Об этом сообщает пресс-служба судов Ростовской области.

- Таким образом, подсудимая путем обмана и злоупотреблением доверия, похитила в общей сумме 5 590 238 рублей и 8 копеек, принадлежащие Управлению образования Ростова-на-Дону, - сказано в официально сообщении.

Подсудимой был вынесен смягчающий приговор с учетом данных об ее личности. У женщины и ее родственников имеется ряд заболеваний, а также она воспитывает трех детей, двое из которых малолетние. Поэтому было принято решение назначить наказание в виде условного лишения свободы сроком на два с половиной года. А украденные деньги будут изъяты в пользу бюджета страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области продавца подозревают в том, что забирала деньги с вырученного товара себе

По предварительным данным, сумма ущерба составила больше ста тысяч рублей (подробнее)