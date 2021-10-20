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Общество20 октября 2021 11:06

Житель Ростовской области заплатил 17 штрафов, испугавшись, что останется без машины

Мужчина задолжал около 50 тысяч рублей
Попова Екатерина
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Мужчина задолжал около 50 тысяч рублей

Мужчина задолжал около 50 тысяч рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Азовского района долгое время не платил 17 штрафов от ГИБДД. В результате сумма задолженности составила 48 318 рублей. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов по Ростовской области.

- Судебный пристав-исполнитель должным образом известил должника о наличии задолженности по исполнительным производствам, но тот, в срок, установленный законом для исполнения требований исполнительного документа, сумму долга не оплатил, - уточняется в сообщении.

Тогда пристав решил проверить имущество злостного неплательщика. Для этого он направил запросы в банки и кредитные организации. После чего выяснилось, что у его подопечного есть автомобиль BMW. И тогда судебный пристав пришел описывать авто. Но должник из-за страха потери любимой четырехколесной подруги немедля оплатил все штрафы. После чего пристав снял все ограничительные меры.

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