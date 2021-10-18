В Ростовской области должник, оставшись без работы, оплатил все свои штрафы после визита судебных приставов

Мужчина задолжал более 58 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белокалитвинском районе мужчина долгое время не оплачивал 64 административных штрафа ГИБДД. В итоге задолжал 58 300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

- Судебный пристав-исполнитель известил должника о наличии задолженности по исполнительному производству, но тот в установленный законом срок долг не выплатил, - говорится в сообщении.

После долгого игнорирования должника пристав решил проверить его имущественное положение. После чего выяснилось, что у неплательщика есть автомобиль. Поэтому пристав решил ограничить мужчину в праве управления транспортным средством.

А так как авто было средством заработка должника, испугавшийся мужчина погасил все штрафы, не дожидаясь судебного решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заболевшего туберкулезом таганрожца отправили на принудительное лечение

Добровольно лечиться дончанин отказывался (подробнее)

В Ростовской области отцу пришлось пойти на работу ради ребенка

Размер задолженности мужчины по алиментам составлял более 86 тысяч рублей (подробнее)