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Общество18 октября 2021 13:05

В Ростовской области должник, оставшись без работы, оплатил все свои штрафы после визита судебных приставов

Мужчина задолжал более 58 тысяч рублей
Попова Екатерина
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Мужчина задолжал более 58 тысяч рублей

Мужчина задолжал более 58 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белокалитвинском районе мужчина долгое время не оплачивал 64 административных штрафа ГИБДД. В итоге задолжал 58 300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

- Судебный пристав-исполнитель известил должника о наличии задолженности по исполнительному производству, но тот в установленный законом срок долг не выплатил, - говорится в сообщении.

После долгого игнорирования должника пристав решил проверить его имущественное положение. После чего выяснилось, что у неплательщика есть автомобиль. Поэтому пристав решил ограничить мужчину в праве управления транспортным средством.

А так как авто было средством заработка должника, испугавшийся мужчина погасил все штрафы, не дожидаясь судебного решения.

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