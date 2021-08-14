В Ростовской области отцу пришлось пойти на работу ради ребенка

Отец задолжал ребенку 86 тысяч Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Первомайском районе Ростовской области призвали к ответственности еще одного неплательщика алиментов. Об этом сообщили в управлении судебных приставов Ростовской области.

Мужчина задолжал на содержание несовершеннолетнего ребенка более 86 тысяч рублей, не исполняя свои обязательства в полной мере.

Судебными приставами был обнаружен банковский счет, открытый на имя должника. Однако хранящихся на нем средств после списания не хватило, чтобы покрыть всю сумму долга.

Судебным приставам пришлось приехать к должнику на дом и предупредить об уголовной ответственности, которая наступает при неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей.

В результате мер принудительного характера мужчина оплатил долги. Более того, он вынужден был устроиться на работу, и предоставил справку о том, что теперь алименты будут вычитать из его зарплаты.

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