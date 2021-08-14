Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 августа 2021 11:20

В Ростовской области отцу пришлось пойти на работу ради ребенка

Размер задолженности мужчины по алиментам составлял более 86 тысяч рублей
ЖИРНЯКОВА Анастасия
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отец задолжал ребенку 86 тысяч

Отец задолжал ребенку 86 тысяч

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Первомайском районе Ростовской области призвали к ответственности еще одного неплательщика алиментов. Об этом сообщили в управлении судебных приставов Ростовской области.

Мужчина задолжал на содержание несовершеннолетнего ребенка более 86 тысяч рублей, не исполняя свои обязательства в полной мере.

Судебными приставами был обнаружен банковский счет, открытый на имя должника. Однако хранящихся на нем средств после списания не хватило, чтобы покрыть всю сумму долга.

Судебным приставам пришлось приехать к должнику на дом и предупредить об уголовной ответственности, которая наступает при неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей.

В результате мер принудительного характера мужчина оплатил долги. Более того, он вынужден был устроиться на работу, и предоставил справку о том, что теперь алименты будут вычитать из его зарплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пешком постоит: что приходится выдумывать судебным приставам, чтобы должники платили алименты

Практика показывает, что их приемы срабатывают (подробнее)

"Толя, где алименты?": В Ростове брошенная мама оставила послание под окнами бывшего

Девушка пристыдила мужчину посланием на асфальте (подробнее)