Заболевшего туберкулезом таганрожца отправили на принудительное лечение

В Таганроге местного жителя отправили на принудительное лечение туберкулеза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге местный житель отправился на принудительное лечение, заболев туберкулезом. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Ростовской области.

Судебными приставами в исполнительное производство было отдано направление о принудительном лечении местного жителя, зараженного инфекционным заболеванием легких.

Таганрожца заранее предупредили, о том, ему необходимо пройти лечение в противотуберкулезном медучреждении, а также о том, что он отправится на принудительное лечение, если откажется от госпитализации. Но все предупреждения мужчина проигнорировал.

Соответственно, приставы обеспечили транспортировку больного в «Областной клинический центр фтизиопульмонологии». Она была организована в соответствии с требованиями всех санитарных норм. Теперь больному будет оказана вся необходимая медицинская помощь, включая обследование и последующее лечение инфекционного заболевания.

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