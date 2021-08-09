Судебные приставы заставили злостного неплательщика алиментов вспомнить о ребенке

Судебные приставы заставили должника выплатить алименты Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В донском регионе судебные приставы заставили местного жителя выплатить долг по алиментам. Его задолженность перед ребенком составила более 86 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП Ростовской области.

Госслужащий сначала просто известил мужчину об имеющейся задолженности, но тот в свою очередь никаких действий не предпринял. После этого судебный пристав выяснил, что у должника имеется счет в банке, было вынесено постановление о списании всей имеющейся на нем суммы в счет долга. Но средств для полного погашения задолженности не хватило.

Судебный пристав явился к должнику домой и предупредил о последствиях неуплаты алиментов и уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

- В результате мер принудительного характера, должником была погашена недостающая сумма задолженности в полном объеме. Более того, он трудоустроился и представил судебному приставу-исполнителю справку с места работы, говорится в тексте сообщения.

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Практика показывает, что их приемы срабатывают.