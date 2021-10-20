В локоть не чихать!: В Ростовском минздраве рассказали о правилах «кашлевого этикета» при коронавирусе

Какой кашель самый заразный при коронавирусе Фото: Артем КИЛЬКИН

Кашлевой этикет помимо вакцинации помогает жителям региона уберечься от заражения коронавирусом. О его правилах в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказала главный инфекционист минздрава Ростовской области Светлана Водяницкая.

- Помимо прививки важно соблюдение правил респираторной гигиены, «кашлевого» этикета. При кашле и чихании необходимо использовать платки или салфетки, закрывая ими рот и нос, а не чихать в локоть, и обязательно носить маски, - напомнила дончанам прописные истины Светлана Юрьевна. - Использовать спиртовые салфетки, чтобы протереть руки там, где их нет возможности вымыть.

На вопросы слушателей радио «КП — Ростов» о том, нужны еще сегодня маски, главный инфекционист развеяла миф, что маски бесполезны.

- Мы должны использовать все меры защиты, которые имеются в арсенале медиков. Прежде всего, маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается, - говорит Светлана Юрьевна. - И, конечно, маску рекомендовано носить, чтобы частично защитить себя от заражения. Пожалуйста, отнеситесь к этим мерам со всей серьезностью. Количество тяжелых больных увеличилось, и только вместе мы сможем противостоять этой инфекции.

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