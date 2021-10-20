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Здоровье20 октября 2021 14:05

В каком порядке нужно прививаться от гриппа и коронавируса и через сколько дней

Инструкцию жителям региона дали в Минздраве Ростовской области
ТИХОНОВА Татьяна
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Главный инфекционист Минздрава региона рассказала, сколько дней должно пройти от одной прививки до следующей

Главный инфекционист Минздрава региона рассказала, сколько дней должно пройти от одной прививки до следующей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный инфекционист министерства здравоохранения Ростовской области Светлана Водяницкая в интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» ответила на вопросы слушателей по поводу вакцинации от гриппа и коронавируса. Она рассказала, в какой очередности нужно делать прививки и какой выбрать между ними безопасный промежуток времени.

- Здесь нужно исходить из рисков сложившейся эпидемиологической ситуации. Сегодня бушует коронавирусная инфекция, поэтому вначале необходимо привиться от коронавируса, а потом от гриппа. Но не сразу, а спустя 30 дней, - объясняет Светлана Юрьевна.

Как известила главный инфекционист региона, в Ростовскую область вакцина против гриппа пришла в августе-начале сентября. Одномоментно - более миллиона доз. Сейчас в регионе есть вакцина «Совигрипп» для взрослых, а для детей «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» детский.

- Вакцинация идет по плану, - добавила Светлана Водяницкая. - Мы должны привить в регионе 2 миллиона 440 тысяч человек: из них – 570 тысяч детей и 1 миллион 870 тысяч - взрослых.

На сегодня привито 22% населения - это более 900 тысяч человек, - уточнила гостья радиостудии «КП — Ростов-на-Дону».

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