Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 20 октября: в городе собрались семибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 20 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Лермонтовская, переулках Халтуринском, Соборном, Семашко, Газетном, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Соколова, Чехова, Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Зоологическая, Еременко, Зорге, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Интернациональная, Литвинова, Спартаковская, Тружеников, Лесопарковая, Мадояна и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, Штахановского, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Страны Советов, Киргизская, Пановой, Селиванова, 1-й Конной Армии, Менжинского, 1-я Линия, 14-я Линия, переулках Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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