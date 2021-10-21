Пробки в Ростове-на-Дону на утро 21 октября: в утренний час пик заторы оценили в пять баллов

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 21 октября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Зоологическая, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, МОПРа, Портовая, Международная, Интернациональная, Спартаковская, Профсоюзная, Благодатная, Толмачева и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Мечникова, Шеболдаева, Цезаря Куникова, переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Оганова, Дачная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, переулке Оренбургском и на проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Менжинского, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, Закруткина, проспекту Шолохова.

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