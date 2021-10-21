Более чем на 43 миллиона рублей закупят новое оборудование для донских больниц

Решение было принято в связи с ухудшением эпидситуации Фото: Алиса ТИТКО

Из областного бюджета на закупку дополнительного медицинского оборудования и дополнительных концентраторов кислорода было выделено свыше 43 миллиона рублей.

- В связи с ухудшением эпидситуации дополнительные 20 коек развернуты на базе моногоспиталя в ростовской больнице №4. Свыше 14,6 млн рублей пойдут на приобретение медицинского оборудования для дополнительных койко-мест, - говорится на сайте правительства региона.

Еще 11,2 миллиона рублей пойдут на закупку пяти аппаратов искусственной вентиляции легких и комплектующих для ростовской больницы № 7. А для ЦГБ Азова закупят дополнительных концентраторов кислорода на более чем 17 миллионов рублей.

Напомним, что за последние сутки коронавирусом заболели еще 205 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 582 человек. Общее число зараженных составило 149 403.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,3% – от 46 до 65 лет; 13,9% – от 66 до 79 лет; 2,9% – старше 80 лет; 18,7% – дети.

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