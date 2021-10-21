На Ростовской АЭС подтвердили отключение второго энергоблока

Радиационный фон остается в норме, отмечают в Росатоме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй энергоблок Ростовской АЭС в ночь с 20 на 21 октября был отключен для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

- В 00.54, на энергоблоке № 2 в ходе обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, который относится к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе, - объяснили в пресс-центре. - Эта система является частью второго «чистого» контура, по которому циркулирует чистая, не радиоактивная вода.

На время ремонтных работ второй энергоблок отключен от сети. - Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет, - добавили в пресс-центре. Известно, что энергоблоки № 3 и № 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок № 1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.

- На Ростовской АЭС и прилегающей территории радиационный фон находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений, - оповещает Росатом.

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