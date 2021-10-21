На Ростовской АЭС прокомментировали сообщение о выбросе пара

В Волгодонске на АЭС отключили второй реактор Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В четверг утром, 21 октября, в сети появилась информация о том, что в Волгодонске Ростовской области, на атомной электростанции, произошел выброс пара. В пресс-службе МЧС региона сообщили, что не обладают информацией о случившемся.

В пресс-центре Ростовской АЭС корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» прокомментировали пугающие сообщения.

Собеседник издания подчеркнул, что не знает, откуда вообще взялась эта информация.

- Никакого выброса пара на электростанции не было. На данный момент для проведения регламентных работ от сети отключен второй энергоблок. Нарушений в эксплуатации оборудования нет. Все работает в штатном режиме, - пояснили «КП - Ростов-на-Дону» на атомной электростанции.

На предприятии также добавили, что готовят официальное опровержение сообщения о выбросе пара, которое в ближайшее время появится на официальном сайте предприятия.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что на одном из предприятий Ростовской области в закрытом цехе произошел пожар. В результате семь работников получили химические ожоги тела и скончались в больнице.

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