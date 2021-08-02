В Ростовской области скончался седьмой рабочий, пострадавший в пожаре на химкомбинате

Семеро сотрудников химкомбината умерли в реанимации. Фото: официальный сайт предприятия

В Ростовской области, в отделении реанимации, скончался последний пострадавший во время пожара на химкомбинате в Каменском районе.

ЧП случилось вечером 29 июля в закрытом цехе произошел пожар. Площадь возгорания была небольшой – 50 квадратных метров. Да и с огнем, по словам источника издания в правоохранительных органах региона, справились быстро. Вот только людей, увы , спастись не удалось. Семь человек – две женщины и пятеро мужчин – получили химические ожоги тела степенью поражения 80 и 100 процентов.

Шансов выжить не было ни у кого. Рабочие начали уходить из жизни один за другим. Сегодня, второго августа, скончался последний из них.

По словам жителей Каменск-Шахтинского, завтра состоится церемония прощания.

- Мы не знаем, кого точно будут хоронить. Официальные лица молчат. Траур не объявляли. Но для всего нашего города это большая утрата, - сказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» местная жительница.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что ни родные, ни друзья умерших до сих пор не могут поверить, что обычный рабочий день закончился такой трагедией.

Так получилось, что Ирина Астахова знала двоих уже ушедших из жизни мужчин. С одним – начальником злополучного цеха, она училась раньше в одном классе, а второй – 43-летний Евгений (имя изменено – прим. Ред.) какое-то время был ее соседом.

Евгений – стал первым из шестерых рабочих, умерших в реанимации. На предприятие он устроился, чтобы погасить ипотеку.

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