«Потеряли жизни, пытаясь дать достойное будущее семьям»: Шестеро человек погибли в реанимации после пожара на химкомбинате в Ростовской области

ЧП на предприятии унесло шесть жизней. Фото: официальный сайт комбината

Сегодня, 2 августа, стало известно о том, что еще двое рабочих, получивших химические ожоги во время ЧП в закрытом цехе на предприятии в Каменске-Шахтинске, скончались. Пожар произошел на предприятии 29 июля вечером. После этого семь сотрудников с ожогами различной степени тяжести доставили в местную ЦГБ.

По словам источника в правоохранительных органах региона, рабочие комбината поступили в местную ЦРБ с химическими ожогами тела степенью поражения 100 и 80 процентов. Шансов выжить у них практически не было. И вот, один за одним, шестеро человек ушли из жизни.

Первым скончался 43-летний работник, вслед за ним – 39-летний отец двоих детей.

А второго августа стало известно, что в живых остался только один 33-летний мужчина.

По словам источника издания, его состояние также крайне тяжелое.

Также источник в источнике уточняют, что предприятие планирует оказать финансовую помощь семьям, потерявшим близких. Однако ее размер пока неизвестен.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что ЧП на предприятии не нанесло ущерб экологии.

ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ И ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД

Как рассказали «КП-Ростов» знакомые одного из умерших, на комбинате по сравнению с другими местами были неплохие зарплаты, поэтому люди держались за рабочие места.

А Сергей Багиров, житель села под Каменском, (имя изменено – прим. Ред) и вовсе гордился тем, что нашел работу в райцентре. Сейчас имя Сергея – в списках скончавшихся.

Для другого рабочего, также умершего из-за травм, работа на комбинате была единственной возможностью погасить ипотеку.

- Все держались за работу зубами, выкладывались в цехе, не жалея себя. Очень больно, что произошла такая трагедия. Люди потеряли жизни, пытаясь дать достойное будущее себе, своим семьям, - говорит знакомая Сергея.

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