Остались жена и двое детей: скончался еще один пострадавший при пожаре на химкомбинате в Ростовской области

Пожар в одном из цехов комбината произошел 29 июля. Фото: официальный сайт предприятия.

Выросло число жертв пожара на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области. Еще один пострадавший сотрудник скончался 31 июля. Информацию об этом «КП-Ростов» подтвердили родственники погибшего.

Почти сутки врачи боролись за жизнь 39-летнего мужчины, однако спасти его так и не удалось. По словам близких, у погибшего остались жена и двое детей.

Напомним, пожар в одном из цехов химкомбината «Каменский» произошел вечером 29 июля. В результате возгорания серьезные ожоги получили семь сотрудников предприятия. По предварительным данным, пять человек остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Проверку на предприятии начала комиссия Министерства промышленности и торговли. Власти сообщили, что сотрудники не должны были находится в загоревшемся помещении. Проводимая в тот момент технологическая операция не предполагала нахождения людей в цеху.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь сотрудников химкомбината в Ростовской области попали в больницу с сильными ожогами

Пострадавшим оказывают помощь в местной ЦГБ. (Подробности)

Что известно о ЧП с пострадавшими на химкомбинате в Ростовской области 30 июля 2021

Последние данные об аварии — что известно о ЧП с пострадавшими на химкомбинате в Ростовской области 30 июля 2021. (Подробности)