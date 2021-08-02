«Пахали всей семьей ради ипотеки»: мужчина погиб на химкомбинате в Ростовской области, стараясь заработать на собственное жилье

Семь человек получили химические ожоги во время пожара на химкомбинате. Фото: официальный сайт комбината

В Ростовской области врачи продолжают бороться за жизнь единственного выжившего сотрудника химкомбината. Вечером 29 июля в закрытом цехе произошел пожар. Площадь возгорания была небольшой – 50 квадратных метров. Да и с огнем по словам источника издания в правоохранительных органах региона справились быстро. Вот только людей, увы , спастись не удалось. В «КП - Ростов-на-Дону» узнали о трагической истории одного из погибших сотрудников.

ШАНСОВ ПОЧТИ НЕ БЫЛО

Во время пожара в помещении находились семеро рабочих, все они получили химические ожоги тела степенью поражения 80 и 100 процентов. Людей сразу отвезли в больницу, вот только шансов выжить у них практически не было. Сегодня, на пятый день трагедии, уже не стало шестерых рабочих – это четверо мужчин и две женщины. Все они, один за другим, скончались в реанимации. Сейчас врачи борются за жизнь седьмого пострадавшего.

А Каменск-Шахтинск тем временем скорбит об ушедших. Ни родные, ни друзья умерших до сих пор не могут поверить, что обычный рабочий день закончился такой трагедией.

Так получилось, что Ирина Астахова знала двоих уже ушедших из жизни мужчин. С одним – начальником злополучного цеха, она училась раньше в одном классе, а второй – 43-летний Евгений (имя изменено – прим. Ред.) какое-то время был ее соседом.

Евгений – стал первым из шестерых рабочих, умерших в реанимации.

«ДЕНЬГИ ЛЮДЕЙ НЕ ВЕРНУТ»

Как рассказала Ирина, на завод он устроился, как и многие, чтобы обеспечить семье достойную жизнь.

Именно на этом предприятии по сравнению с другими платили относительно нормально.

- Женя родился в селе. Там же встретил будущую жену. Супруги какое-то время снимали квартиру в одном доме со мной, рассказывает «КП-Ростов-на-Дону» Ирина.

А потом муж и жена взяли жилье в ипотеку – небольшую квартиру в районном центре. Но для семьи свое жилье, да еще и в Каменске, а не в селе, казалось самым лучшим.

А чтобы погасить долг перед банком муж и жена устроились на химкомбинат. Мужчина трудился в цехе, женщина же в производственном процессе была не задействована.

- Так и пахали всей семьей ради ипотеки. Говорят, предприятие собирается оказать финансовую помощь семьям, потерявшим близких на производстве, вот только деньги людей не вернут, - сказала Ирина.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что один из погибших сотрудников предприятия очень гордился тем, что трудится на комбинате. Мужчина, как и его коллеги, хотел, чтобы в доме был достаток, а близкие ни в чем не нуждались.

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