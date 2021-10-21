Мост через Ростовское море начнут строить в 2022 году

Мост должны сдать в 2023 году. Фото: сайт правительства РО

Строительство моста через Ростовское море планируется начать во втором полугодии 2022 года. Об этом во время встречи с губернатором Василием Голубевым доложил министр транспорт региона Владимир Окунев.

Министр рассказал, что сейчас уже идет разработка проектной документации. Во втором полугодии следующего года начнутся работы, а сдать объект строители должны в 2023 году.

Уже известно, что путепровод протяженностью 140 метров построят в створе улиц Кабалевского и Днепропетровской, он будет дублировать дамбу водохранилища.

Также во время встречи глава Минтранса озвучил, что до конца этого года сдадут новую подъездную дорогу к Ростовской АЭС и региональную автодорогу г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская после реконструкции. Ранее сдача этих объектов планировалась на 2022 год. Также на год раньше, в 2023 году, должны сдать мост через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске.

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