Власти Ростовской области перенесли сроки сдачи при строительстве нескольких дорожных объектов

За девять месяцев текущего года при строительстве моста в Волгодонске освоили 80% из выделенных 3 млрд рублей. Фото: сайт правительства Ростовской области

Несколько объектов дорожного строительства в Ростовской области будут сданы досрочно. Об этом министр транспорта региона Владимир Окунев доложил губернатору Василию Голубеву во время обсуждения выполнения областных и федеральных программ дорожного строительства за 9 месяцев. - Вся программа этого года – и муниципальные объекты, и региональные дороги – будет полностью выполнена, - уверен министр.

В региональном минтрансе сообщают, что до конца года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должны быть отремонтированы 166 объектов, и 126 из них уже ввели в эксплуатацию.

В Ростовской области в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» в 2021 году ведется строительство и реконструкция 15 региональных объектов общей протяженностью 91,7 километра. К концу года должны быть полностью выполнены работы по 10 дорогам - это 48 километров.

Несколько проектов, которые планировали сдать в 2022 году, выполнят до конца 2021. Это строительство подъезда к Ростовской АЭС и реконструкция региональной автодороги г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская. Общая протяженность этих объектов составляет 21 километр, а сумма работ - 800 миллионов рублей.

На год раньше, в 2023 году, должны сдать мост через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске. На его строительство в 2021 году выделено 3 миллиарда рублей. Из этой суммы по итогам 9 месяцев 2021 года освоено около 80%.

- Волгодончане давно ждут этот объект. Надеюсь, городские власти задумаются и над тем, чтобы обустроить прилегающие дороги, - говорит Василий Голубев. - Я дал поручение администрации города подготовить и представить предложения по созданию набережной в этом районе Волгодонска. Мы будем помогать в реализации местных инициатив.

Из будущих масштабных проектов на встрече обсудили строительство моста через Ростовское море: сейчас готовится проектная документация, а к работам дорожники должны приступить во втором полугодии 2022 года.

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