В донской столице появятся четыре новых пересадочных узла

В Ростове оборудуют четыре пересадочных узла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице запланировали оборудовать четыре транспортно-пересадочных узла. Такое решение было принято 19 октября муниципальными депутатами по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.

- В рамках работы было предложено организовать два транспортных пересадочных узла межрегионального значения на Привокзальной площади и в Старом аэропорту, - сообщил директор ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Ермашов отметил, что на данный момент в планах создать сразу четыре пересадочных узла, которые будут носить агломерационное значение. Они будут расположены рядом с ЖК «Красный Аксай», в Стройгородке, на Сельмаше, а также на левом берегу Дона возле ТРЦ «Мегамаг».

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На землях старого аэропорта будут построены сразу несколько дорог.

О планах рассказал директор департамента автодорог Денис Водопьянов.